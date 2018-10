João Azevêdo vence e é o novo governador da Paraíba

O ex-secretário João Azevêdo, do PSB, é o novo governador da Paraíba. Com 85,36% das urnas apuradas, João já desponta com 949.512 votos (57,98%). Essa é a primeira vez em dez anos que as eleições na Paraíba são decididas no primeiro turno. A última vez foi em 1998 quando José Maranhão disputou com Gilvan Freire.

Em sua primeira disputa eleitoral, João Azevêdo teve no governador Ricardo Coutinho (PSB) seu maior cabo eleitoral. Azevêdo, inclusive, foi tido como ‘supersecretário de Ricardo, nos quase oito anos à frente de cargos considerados estratégicos em sua administração no Governo do Estado.

A sua carta-proposta tem 55 páginas e trata de vários assuntos divididos em três eixos. Entre os temas abordados, estão os mais básicos, e não menos complexos, como Educação, Habitação, Saúde e Segurança Pública. Além disso, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Políticas Públicas para Mulheres também se destacam.

Lucélio fica em segundo e Maranhão em terceiro lugar

O candidato do PV, Lucélio Cartaxo, está em segundo lugar na disputa com 387.202 votos, ou 23,64%. Já José Maranhão obteve, até agora, 283.987 votos, ou seja, 17,34%.

Fonte> Portal Correio – Imagem:Nalva Figueiredo