Justiça Eleitoral reprova contas de 2020 do PSDB da Paraíba

O Tribunal Regional Eleitoral reprovou as contas de 2020 do Diretório Estadual do PSDB, partido presidido desde 2019 pelo ex-deputado federal Pedro Cunha Lima.

A decisão foi tomada durante a sessão ordinária desta terça -feira , seguindo parecer do Ministério Público Eleitoral. Segundo o MPE, o PSDB não teria prestado contas de gastos do diretório.

Cabe recurso.