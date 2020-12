Mais de 140 urnas precisaram ser substituídas neste domingo (29) na região Nordeste

Nos estados do Nordeste com votação neste domingo (29), 143 urnas precisaram ser substituídas ao longo do dia. A maior parte delas, 61, no Ceará, estado que mais teve problemas com os equipamentos de votação na região neste segundo turno.

Nos números do país como um todo, foram 713 urnas substituídas. Apenas uma seção em São Paulo precisou de voto em papel. A capital paulista também foi o local que apresentou o maior número de substituições de urnas, foram 212.

Ao longo deste domingo, o Ministério da Justiça divulgou boletins informativos de ocorrências em estados e municípios. Foram 64 pessoas presas em todo o país, sendo a desobediência às ordens da Justiça Eleitoral o crime mais comum. Boca de urna e desordem que prejudique os trabalhos eleitorais completam a lista dos crimes com mais ocorrências no segundo turno das eleições municipais.

Fonte: Brasil 61