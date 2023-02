Mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta quarta-feira (01)

O concurso 2.560 da Mega-Sena vai sortear, na noite desta quarta-feira, 1º de fevereiro, R$ 115 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

O valor da aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

A aposentada Meire Bispo, de Brasília, Distrito Federal, sempre faz uma “fezinha” na Mega. Ela conta o que fará com parte do prêmio, caso acerte os seis números sorteados neste concurso. “A Mega-Sena é a que mais enche os olhos. Desde que surgiu, eu jogo, principalmente quando [o prêmio] está acumulado. A gente faz uma ‘fezinha’. Meu grande objetivo é investir no hospital do câncer para não deixar as pessoas esperar tanto [por tratamento]”.

Se dona Meire acertar as seis dezenas da Mega-Sena e levar o prêmio sozinha, ao aplicar os 115 milhões de reais na Poupança da CAIXA, receberá mais de 853 mil reais de rendimento somente no primeiro mês.

A Poupança da CAIXA ajuda milhões de brasileiros a poupar há mais de 160 anos. É uma opção de investimento segura e acessível, com remuneração garantida por lei.

Os apostadores têm até esta quarta-feira, sete horas da noite, para jogar na Mega-Sena. Os canais autorizados pelas Loterias CAIXA para venda de produtos lotéricos e registro de apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil.

As apostas também podem ser realizadas no portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, e pelo Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena.

As Loterias CAIXA não reconhecem apostas sem seu devido comprovante, impresso nas lotéricas, emitido pelo app Loterias CAIXA ou Portal Loterias CAIXA.

Mais informações sobre a Mega-Sena, acesse loterias.caixa.gov.br

Fonte: Brasil 61