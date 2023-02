Deputados Paraibanos toma posse na Câmara Federal em Brasília

Os doze deputados federais eleitos para representar a Paraíba na Câmara Federal pelos próximos quatro anos assumiram seus cargos, nesta quarta-feira (1º), em sessão no Plenário Ulysses Guimarães.

Em chamada nominal por estado, cada um dos parlamentares respondeu “assim o prometo” após a leitura do juramento de posse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

Cinco das doze cadeiras serão ocupadas por novos parlamentares: Cabo Gilberto Silva (PL), Romero Rodrigues (PSC), Mersinho Lucena (Progressistas), Murilo Galdino (Republicanos) e Luiz Couto (PT).

Já os deputados que voltarão à Casa são: Hugo Motta (Republicanos), Aguinaldo Ribeiro (PP), Wellington Roberto (PL), Ruy Carneiro (PSC), Gervásio Maia (PSB) e Damião Feliciano (União Brasil).