Micro-ônibus de Pombal se envolve em acidente com carreta no Estado da Bahia;

Micro-ônibus de Pombal se envolve em acidente com carreta no Estado da...

Uma colisão traseira entre uma carreta de uma transportadora e um micro-ônibus de Pombal, que faz transporte de passageiros para São Paulo, foi registrada na tarde desta sexta-feira (10), na BR 116, próximo à cidade de Planalto, região de Vitória da Conquista, na Bahia.

O Blog do Naldo Silva teve acesso exclusivo às imagens do acidente, cedidas pelo Jornalista Isaac de Jesus, daquele Estado. Ele relatou que a colisão aconteceu após o motorista do caminhão reduzir a velocidade inesperadamente, e o condutor da micro-ônibus, conhecido em Pombal por “Nego da Van”, não conseguir evitar o choque.

A parte frontal do micro-ônibus ficou totalmente destruída pelo impacto, e o motorista preso às ferragens, sendo necessária a intervenção de equipe de resgate da empresa administradora do trecho, que é privatizado, para fazer a retirada.

Ainda segundo informações colhidas pelo Jornalista Isaac, no veículo vinham poucos passageiros, que não tiveram ferimentos. Apenas o condutor precisou de atendimento médico, mas não corre riscos.

A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local e vai apurar as responsabilidades do acidente.

