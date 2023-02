Ministério Público fará coletiva de imprensa sobre caso Braiscompany

By

O promotor de Justiça Sócrates da Costa Agra, diretor regional do MP-Procon, acaba de confirmar uma coletiva de imprensa para esclarecer informações sobre o caso Braiscompany na próxima segunda-feira, dia 13, na sede do Ministério Público em João Pessoa. O horário da coletiva ainda será definido.

O promotor informará os novos rumos e desdobramentos da investigação que poderá deflagrar a instauração de uma ação civil pública, objetivando resguardar os interesses coletivos dos consumidores supostamente lesados.

Sócrates Agra lamentou a conduta da empresa Braiscompany que, embora tenha sido formalmente notificada, nada colaborou com a elucidação dos fatos e deixou sem respostas vários questionamentos formulados pelo órgão ministerial, no tocante aos ativos financeiros e à falta de pagamentos de seus clientes que deixaram de receber seus rendimentos investidos na empresa, desde dezembro do ano passado.

Fonte: Portal Celino Neto