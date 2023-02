Idosa morre após colisão de veículos na BR 230 em Sousa, Sertão da PB

By

A aposentada Benedita Feliciano Sarmento, de 79 anos, não resistiu aos graves ferimentos causados após um grave acidente entre dois veículos na BR 230, no município de Sousa, Sertão paraibano. O sinistro ocorreu por volta das 5h deste domingo (12), nas proximidades da localidade Massapê dos Dias, saída para Marizópolis.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo Celta de cor preta; placas NQD 0802, que havia saído de uma festa de casamento, ao tentar atravessar a rodovia foi atingido por outro automóvel que trafegava na pista.

Dona Benedita morreu no local do acidente. Outras pessoas também ocupavam o Celta, mas não tiveram ferimentos graves.

Polícia Militar, SAMU e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente tomando as providências cabíveis.

Fonte: blog do levi