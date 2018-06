MP processa quatro empresas por suspeita de pirâmide financeira na Paraíba

O promotor de Justiça Dennys Carneiro Rocha dos Santos explicou que a fraude ocorria porque as empresas simulavam consórcios, em que os clientes pagavam parcelas mensais, havendo no mesmo período, a promessa da realização de sorteios. O participante sorteado recebia a moto e deixava de pagar a dívida, que era assumida por outro consumidor que entrava no grupo.