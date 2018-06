UFCG abre três vagas para professores visitantes nas áreas de Engenharia de Alimentos e Agronomia

São oferecidas vagas para doutores com experiência comprovada nas áreas. Inscrições seguem até o dia 18

Com o objetivo de assegurar a melhoria na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, com foco no nível de pós-graduação, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou dois editais de seleção simplificada para contratação de professores visitantes brasileiros. Estão sendo oferecidas três vagas para os campi sede e de Pombal, sendo uma na área de Engenharia de Alimentos – Modelagem e Matemática Aplicada e duas na área de Agronomia, respectivamente. As inscrições seguem até o dia 18 de junho.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter doutorado nas áreas especificadas há pelo menos cinco anos e experiência comprovada na orientação de mestrado, doutorado e projetos de pesquisa aprovados em agências de fomento, entre outros requisitos estabelecidos nos editais. A avaliação será feita por meio de currículo. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou por e-mail, através do envio da documentação listada em cada edital. Não será cobrada taxa de inscrição.

O vencimento básico de professor visitante é equivalente ao de professor adjunto-A com regime de dedicação exclusiva (DE), que corresponde atualmente a R$ 4.455,22. As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de um ano, renovável por igual período.

Confira abaixo os extratos dos editais:

Professor visitante CTRN – campus sede

Professor visitante CCTA – campus Pombal

Fonte: Ascom