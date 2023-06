Mulher é raptada, estuprada e tem carro roubado em João Pessoa

By

Uma mulher foi raptada, estuprada e teve o carro roubado na noite desta quarta-feira (28), em João Pessoa. O crime teve início no bairro do Cuiá, na zona sul da cidade. A vítima estava a caminho da casa do namorado quando teve o veículo que dirigia, modelo Mobi, interceptado por criminosos armados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após receber informações do caso, diligências foram realizadas em buscas dos suspeitos. O carro roubado foi identificado nas imediações do Bairro das Indústrias – ainda na Zona Sul, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada. Neste ponto, a vítima já não estava mais no veículo, já que foi deixada nas imediações da sede da Cagepa, em Marés – também na região. A partir daí, foi dado início a uma perseguição.

Carro da vítima foi encontrado dentro das Três Lagoas, em João Pessoa.

Segundo a tenente Hellen, da PM, os suspeitos abandonaram uma arma nas imediações das Três Lagoas, e instantes após capotaram o veículo da vítima – que caiu dentro da área alagada. Um adolescente foi apreendido. “Ele chegou a nos informar que eram quatro pessoas no primeiro momento do crime. Ao roubar o carro da mulher, eles chegaram a praticar dois assaltos com o veículo tento a vítima dentro dele“, disse.

Ainda de acordo com o relato, a mulher foi levada para um lugar a esmo, sem identificação, onde foi estuprada por dois criminosos. “Conversamos com a vítima. O rapaz que foi detido confessou o estupro, mas negou que teria participado da situação. Após isso, eles liberaram a vítima e em sequência se depararam nossas guarnições”.

A vítima

“Nós recebemos as informações e fomos em busca dela. Acolhemos. Ela estava muito nervosa. Quando relatou o estupro chorou muito. Estamos oferecendo todo apoio“, completou. A mulher foi encaminhada ao Instituto Cândida Vargas, em Jaguaribe, onde recebeu atendimento médico.

Vítima foi acolhida pela PM | Foto: Verinho Paparazzo / RTC

Até a publicação desta matéria não havia informações sobre mais prisões.

Denuncie

Se você sofre ou presenciou algum tipo de violência contra as mulheres, denuncie. Em caso de emergência, a mulher ou alguém que presencie alguma agressão, pode pedir ajuda por meio do telefone 190, da Polícia Militar.

Na Paraíba, as denúncias podem ser feitas também em qualquer uma das Delegacias da Mulher (Deam) espalhadas em todas as regiões, além do plantão 24 horas na Deam Sul de João Pessoa, que funciona na Central de Polícia.

Além desses locais, o denunciante poderá utilizar os telefones 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar, para chamado de urgência) ou o 180 (número nacional de denúncia contra violência doméstica). Outra opção é fazer um registro da denúncia através da delegacia online no endereço: www.delegaciaonline.pb.gov.br

Denúncias de violência contra mulheres também podem ser feitas pelo WhatsApp. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número (61) 9610-0180 pelo aplicativo ou pelo link //wa.me/556196100180?text=oi.

Fonte: T5