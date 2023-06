By

Inscrições abertas para concurso de prefeitura da Paraíba com 235 vagas

A prefeitura de Santa Rita, na Paraíba,, anunciou nesta quarta-feira (28) a abertura de um novo concurso público para . Serão ofertadas 235 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) e cotas raciais, sendo que 178 vagas serão preenchidas imediatamente.

O edital e as inscrições estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (29), a partir das 9h. A prova objetiva está agendada para o dia 3 de setembro, e os resultados serão divulgados em 9 de novembro.

As vagas contemplarão diferentes áreas, como Saúde, Infraestrutura, Secretaria do Meio Ambiente, Controladoria-Geral do Município, Semob e Assistência Social.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site eplconcursos.com.br.