Na tribuna da Câmara Federal, Romero agradeceu e falou dos objetivos e prioridades do novo mandato

O deputado federal Romero Rodrigues (PSC), voltou à tribuna da Câmara na noite da última terça-feira (07), para agradecer a votação, falar das prioridades do novo mandato e dos objetivos para atender ao povo da Paraíba.

“É uma honra muito grande voltar à Tribuna Desta Casa, onde já tive o prazer de representar o povo da Paraíba no ano de 2011 e 2012. E depois de uma eleição para prefeito de Campina Grande, Deus nos abençoou com uma vitória, renunciei ao mandato de deputado e cumpri oito anos de mandato naquela cidade”, iniciou o parlamentar.

Romero ainda agradeceu a votação obtida no estado, em especial a Campina Grande, sua cidade natal.

“Início a minha fala na noite do dia de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a confiança dos mais de 114 mil paraibanos, e agradecendo de forma especialíssima a amada e querida cidade Campina Grande, e com a votação que já recebi naquela cidade, já recebi a permissão de Deus e do povo de Campina com um mandado de deputado federal.

Romero falou ainda das demandas e prioridades. “Vamos discutir temas importantes a exemplo da revitalização do Rio São Francisco, da questão da fiscalização da Transposição das Águas do Rio São Francisco nos eixos norte e leste, discutir assuntos inclusive que hoje é preocupação em mais de 25 municípios paraibanos, onde o valor que é pago em relação a contratação de carro pipa não é talvez o valor adequado e termina que os municípios têm dificuldades de fazer esse tipo de contratação. Mesmo através do Exército Brasileiro, mas têm municípios que às vezes sofrem por falta de água”, pontuou.

“Discutir temas que de certa forma a gente possa destinar recursos, especificamente de forma planejada, organizada, observando realmente quais são as prioridades, para atender melhor de forma decente a população. Em áreas como a saúde, onde a gente pode destinar recursos através de custeio para fortalecer exatamente o acesso ao SUS. Agradeço, louvo a Deus e ao povo da Paraíba,” finalizou Romero.

Romero vai para seu segundo mandato de deputado federal, após passar dois mandatos como prefeito da Rainha da Borborema.