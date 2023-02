Veja Foto: PF apreendeu quase R$ 1 milhão com coordenador acusado de comprar votos na PB

Durante as buscas da Operação Talir, desencadeada ontem (7), foi apreendido um cofre na casa do coordenador financeiro de campanha de um político, juntamente com R$ 90.000,00 e duas armas, uma pistola .380 e uma espingarda calibre 12.

O referido cofre foi aberto na manhã de hoje na Superintendência Regional onde foi encontrado o valor de R$ 500 mil em dinheiro e R$ 300 mil em cheques – o que totaliza R$ 890 mil. Os valores em espécie foram depositados em uma conta judicial e os cheques juntados ao inquérito que investiga os crimes de lavagem de dinheiro destinados a financiamento ilegal de campanhas eleitorais e compra de votos na última eleição.

Entenda o caso

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Mercador, deflagrada em 14 de outubro de 2022, quando a Polícia Federal esteve em João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira para obter provas sobre a origem e destino de R$ 173.600,00 apreendidos com material de campanha na véspera do primeiro turno da eleição. Esse primeiro valor foi apreendido após colisão entre uma motocicleta e um carro no município de Santa Luzia. Durante abordagem das Polícias Militar e Rodoviária Federal houve tentativa de ocultar o dinheiro.

Confira as fotos:

Fonte: PBagora