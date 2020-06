Nacional de Patos entende que o retorno do futebol paraibano neste momento é inviável

Foi em reunião realizada nessa quarta-feira e com a participação de representantes de cinco clubes que disputam a 1ª divisão do estadual (Atlético-PB [representando as demais agremiações do Nordeste], Botafogo-PB, Campinense, São Paulo Crystal e Treze), que a Federação Paraibana de Futebol (FPF) sinalizou com a possibilidade de retorno dos treinamentos a partir do dia 15 deste mês e a volta dos jogos do Campeonato Paraibano no mês de julho, tudo isso seguindo as orientações das autoridades de saúde.