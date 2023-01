By

No Cariri: criminosos assaltam agência bancária em plena luz do dia

A agência bancária do Sicoob da cidade de Cabaceiras, no Cariri do Estado, foi alvo da ação dos bandidos durante a manhã desta terça-feira(31). Os funcionários foram surpreendidos por homens armados que invadiram a agência e anunciaram o assalto.

Segundo informações chegadas, cerca de três homens fortemente armados invadiram o banco após atirarem em direção da porta, e já se aproximaram do prédio anunciando o assalto, rendendo os funcionários e obrigando a entregar o dinheiro que havia na agência.

Após a ação, o grupo criminoso fugiu da agência bancária em um veículo com destino ao município de Boqueirão.

As forças de segurança foram acionadas e realizam diligências pela região, mas até o momento sem êxito.

A agência do Sicoob de Cabaceiras foi inaugurada em dia 12 de março de 2022 e registra sua primeira ação criminosa em seu estabelecimento bancário.

Fonte: Olho no Cariri