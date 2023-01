Contas bancárias da Prefeitura da Prata são invadidas por hacker

A Prefeitura de Prata, no Cariri paraibano, foi alvo de um ataque hacker, na tarde desta segunda-feira (30). O sistema bancário da prefeitura foi invadido, causando um prejuízo de R$ 29 mil aos cofres públicos do município.

De acordo com o prefeito da cidade, Genivaldo Tembório, os ataques foram ao Fundo Municipal da Saúde, e só foram foi constatado na manhã desta terça-feira (31). O prefeito informou que uma pessoa ligou com número da agência da Caixa Econômica de Monteiro para a Secretária de Finanças do município na tarde da segunda-feira se passando pelo gerente da Agência e pedindo para atualizar dados.