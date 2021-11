Nova secretária estadual: “Estou aqui para pacificar e unir o grupo”

By

“Eu comuniquei ao (ex) prefeito Romero Rodrigues, presidente estadual do meu partido (PSD), e também comuniquei ontem ao prefeito Bruno Cunha Lima, porque sou aliada dos dois”, disse a vereadora campinense, Eva Gouveia, ao comentar, em entrevista a uma emissora de rádio local, sobre o convite para gerir uma pasta no governo João Azevêdo (Cidadania).

Eva destacou que recebeu o convite do governador e está nesta posição para fazer um elo entre o Governo da Paraíba e Campina Grande, no intuito de pacificar e unir o Estado.

Na ocasião, ela foi questionada se sua decisão tinha o aval do presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab, pergunta esta a qual respondeu incisivamente: “com certeza, estamos sempre conversando”.

Eva foi questionada também se sua ida ao governo tem a ver com uma possível aliança entre Romero Rodrigues e João Azevêdo para as eleições 2022, mas preferiu enfatizar que sobre o assunto, o próprio ex-prefeito tem que responder.

“Eu estou para pacificar e unir o grupo”, ressaltou.

Fonte: Paraíba Online