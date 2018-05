O que muda para concursos em ano de eleição?

Você sabia que a realização de concursos públicos e a posse de aprovados não são proibidas em ano eleitoral? Pois é, essa é apenas uma das principais dúvidas que costumam surgir entre os concurseiros durante os períodos de eleições. Ao contrário do que se imagina, os concursos públicos não são interrompidos ou proibidos em anos em que há realização de eleições, como é o caso de 2018.

O professor de Direito Constitucional do CERS, Guilherme Peña, explica que os certames podem ser autorizados, ter seus editais publicados e as inscrições abertas, além de ter as provas aplicadas antes, durante ou depois do pleito. “A única restrição é que três meses antes das eleições não poderá haver nomeação, contratação ou admissão para cargos que despertem diretamente o interesse de esferas do governo envolvidas nas eleições”, pontua.

Dessa forma, a preparação para os concursos públicos não para. De acordo com o fundador do Grupo CERS, Renato Saraiva, este ano deve ser bastante movimentado para o setor. “Deve ser registrada a abertura de 162 mil vagas em diversas áreas públicas, com salários que podem ultrapassar o valor de R$ 22 mil. Além disso, está previsto um orçamento maior nas esferas municipais, estaduais e federais para a abertura de certames ao longo do ano”.

Além disso, cerca de 30 órgãos do governo federal já enviaram pedidos ao Ministério do Planejamento para abrirem concursos públicos em 2018, o que torna o cenário ainda mais positivo para os concurseiros e exige ainda mais um preparo prévio para os exames. “A vida de quem presta concursos requer dedicação aos estudos, ainda mais agora que podem ser abertos novos certames a qualquer momento”, indica Saraiva.

Fonte: Segs