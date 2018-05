Dupla armada rende funcionários e assalta casa lotérica em Campina Grande

Dois suspeitos armados assaltaram uma lotérica localizada no Calçadão Jimmy de Oliveira da rua Maciel Pinheiro, no Centro de Campina Grande, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7h30, os suspeitos aproveitaram o momento em que um funcionário abria a porta da agência e entraram anunciando o assalto.