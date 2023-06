Ônibus da cantora Brisa Star, a Fadinha do Piseiro, cai em ribanceira no Ceará

Brisa Star, de 15 anos, conhecida como a Fadinha do Piseiro, sofreu um acidente de ônibus na noite do último domingo (25), na cidade de Ipaumirim, no Ceará. A equipe da cantora atualizou o estado de saúde dos envolvidos e esclareceu que ela passa bem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 20h na BR-116. O ônibus saiu da pista e desceu uma ribanceira quando voltava de uma série de shows. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas.

Duas pessoas ficaram em estado mais grave e foram levadas para a cidade de Icó. As outras 13 foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Ipaumirim.

Por sua vez, Brisa está em observação e seu quadro de saúde é estável, como informou a assessoria de imprensa nas redes sociais da cantora. “Ela se encontra bem”, destacou. “Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica”, afirmou.

A Fadinha do Piseiro é conhecida por sucessos como ‘Se Joga no Passinho’, que já tem mais de 170 milhões de visualizações no YouTube. Ela também tem uma parceria com Zé Vaqueiro, a música ‘Cena de Amor’.

Com informações do Uol