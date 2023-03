By

Paraíba registra açudes sangrando após ocorrência de chuvas no final de semana

Quatro açudes ultrapassaram a capacidade máxima de armazenamento de água e estão sangrando na Paraíba. A recarga nos reservatórios ocorreu a partir do registro de chuvas intensas no estado no final de semana.

O monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) mostra ainda que 83 reservatório estão com volume dentro da normalidade.

Em Carrapateira, Sertão paraibano, o açude Bom Jesus, na região do alto curso do rio Piranhas, atingiu 107,89 da capacidade e está sangrando desde o último dia 15. Já o açude Cafundó, em Serra Grande, começou a sangrar no sábado (18).

Na sexta-feira sangrou o açude São José II, em Monteiro. Ontem (19), dia de São José, o açude Vazante, em Diamante, também sangrou.

Para esta segunda a previsão é de que ocorra mais chuvas no território paraibano.