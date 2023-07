Paraíba tem mais de 750 vagas em concursos públicos com salários de até R$ 11 mil; confira editais

By

Paraíba tem mais de 750 vagas em concursos públicos com salários de...

A Paraíba conta com cinco concursos com inscrições abertas. São 777 vagas oferecidas com salários que chegam até R$ 11 mil.

De acordo, os editais estão com inscrições abertas com vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior para diversas funções.

Os concursos são oferecidos pelas prefeituras de Cachoeira dos Índios, Dona Inês, Ingá, Santa Rita e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Os editais podem ser conferidos pelas bancas organizadoras.

Prefeitura de Cachoeira dos Índios

Vagas: 259

Níveis: Fundamental, Médio e Superior

Salários: R$ R$ 1.320,00 a R$ 3.978,50

Inscrições: até 27 de julho

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Santa Rita

Vagas: 235

Níveis: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salários: R$ 1.580,00 a R$ 3.500,00

Inscrições: 25 de julho

Edital: Clique Aqui

Prefeitura de Ingá

Vagas: 169

Níveis: Fundamental, Médio e Superior

Salários: R$ 1.320,00 a R$ 10 mil.

Inscrições:11 de setembro

Edital: Clique aqui

UEPB

Vagas: 22

Níveis: médio e superior

Salários: até R$ 4 mil

Inscrições: até 13 de agosto

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Dona Inês

Vagas: 92

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Salários: até R$ 11 mil

Inscrições: até 17 de setembro

Edital: Clique Aqui

Fonte: ClickPB