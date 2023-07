By

Fundação PB Saúde deve realizar concurso com mais de 2 mil vagas

A Fundação PB Saúde, do Governo do Estado, deve realizar um concurso público com mais de 2 mil vagas, segundo o superintendente da entidade, Luiz Gustavo.

O contingente de profissionais deve atender a demanda em pelo menos três hospitais que passarão a ser gerenciados pela PB Saúde nos próximos meses: o Hospital Regional de Guarabira, o Hospital Geral de Mamanguape e o Hospital Infantil Arlinda Marques (João Pessoa).

“Com a vinda de novas unidades hospitalares, que está no planejamento para este ano e para 2024, estamos em um processo de estudo que vai ser apresentado ao governador João Azevêdo, que fará a autorização do início do processo de concurso”, disse o superintendente, em entrevista ao programa Balanço Geral, da Rádio 98 Correio FM.

Fonte: Portal Correio