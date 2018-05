Paraíba tem saldo positivo de emprego formal em abril

Mesmo em cenário de incertezas e de lenta recuperação econômica no país, o mercado de trabalho paraibano mostra sinais de recuperação e volta a ganhar fôlego no mês de abril ao gerar saldo positivo com carteiras assinadas.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nessa sexta-feira (18) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Estado registrou saldo de 154 postos no último mês, resultado da criação de 9.547 vagas contra 9.393 desligamentos.

Os setores que mais contribuíram com o saldo do emprego de abril foram serviços (+750 postos), indústria (+78 postos) e construção civil (+30), enquanto agropecuária (-549), em período de entressafra, e o comércio (-193) registraram as maiores baixas no último mês.

Os subsetores de serviços que mais contribuíram com o saldo de carteira assinada foram de meios de hospedagem (268), imobiliárias (213), médicos (136) e educação (136). Os municípios de João Pessoa com 394 postos e Guarabira com 74 postos lideram saldo.

Cenário Regional – Com três dos nove estados ainda gerando saldo negativo (Alagoas, Pernambuco e Rio grande do Norte), a Região Nordeste, no período de entressafra da cana-de-açúcar, criou apenas 4.447 postos em abril, o segundo menor entre as regiões. Os melhores saldos foram do Ceará (3.098) e da Bahia (1.976). Todas as regiões tiveram saldo positivo no último mês.

O Norte teve apenas o saldo mais baixo (4.310), enquanto o Sudeste com 78.074 postos liderou a criação. As demais regiões como Centro-Oeste (15.769) e Sul (13.298) registraram saldo intermediário.

Com a melhora do saldo do Sudeste, o país gerou 115.898 postos de trabalho em abril, o melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos.

Fonte: Paraiba Online com Secom/PB – Imagem: ABr