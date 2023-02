Pastor é exonerado após aparecer em vídeo de sexo em repartição pública

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, exonerou um pastor após um vídeo de sexo dele com uma mulher circular nas redes sociais. O evangélico foi flagrado no fim de semana, dentro de uma repartição municipal. Via BHAZ

Responsável pela gravação, outro servidor da prefeitura também foi exonerado. Esse último, assim como a mulher que aparece no vídeo, não tiveram as identidades divulgadas.

Segundo informações da prefeitura ao site Terra do Mandu, os dois profissionais tinham cargos comissionados. A prefeitura teve conhecimento da gravação no último sábado (28), e os funcionários foram ouvidos no fim de semana mesmo.

As exonerações foram assinadas nessa segunda-feira (30), e publicadas no diário oficial ontem. O vídeo teria sido gravado dentro de uma repartição pública ligada à Secretaria Municipal de Políticas Sociais.

No portal da transparência, consta que o pastor ocupava o cargo de supervisor do local, na administração desde 2017. O salário era de R$ 3.887,52 e, em alguns meses, chegou a R$ 5.054,72.