Apostas de Uiraúna e Sousa ganham prêmio na Mega Sena

A Mega Sena concurso 2560, sorteada nessa quarta-feira (1.fev.2023), trouxe boas notícias para duas cidades no Alto Sertão da Paraíba.

Duas apostas, uma de Uiraúna e outra de Sousa, acertaram cinco das seis dezenas da loteria.

No caso de Uiraúna, a aposta foi feita na lotérica Canaã. Trata-se de um bolão com 23 cotas. O jogo foi feito com 8 dezenas, acertando cinco delas. O prêmio ficou no valor de R$ 156.383,44. Esse valor dividido entre as 23 cotas do bolão dá um valor de R$ 6.799,28 para cada. Outros dois apostadores de Uiraúna acertaram 4 dezenas e ganharam R$ 837,78.

Em Sousa, trata-se de uma aposta feita na lotérica Sousa da Sorte. Foi apenas um apostador que jogou 6 dezenas e acertou cinco. Ele ganhou um prêmio de R$ 52.127,84. Outro apostador de Sousa acertou quatro dezenas e ganhou R$ 837,76.

Uma aposta de Juazeiro do Norte-CE acertou 5 dezenas e também ganhou R$ 52.127,84.

As dezenas sorteadas foram: 04 -05 – 17 – 20 – 48 – 52

O prêmio principal não teve acertadores e o próximo sorteio vai pagar um prêmio estimado em R$ 135 milhões.

Fonte: Cofemac