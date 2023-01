PBGás reduz em 6,2% tarifa do gás natural na Paraíba

PBGás vai reduzir em 6,2% a tarifa média do metro cúbico do gás natural, a partir desta quarta-feira, 1° de fevereiro. A Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB) aprovou redução no valor do gás natural comercializado pela PBGás para todos os seus segmentos. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (31) no Diário Oficial do Estado (DOE). Essa será a segunda redução na tarifa do energético na Paraíba somente este ano.

Com isso, a partir desta quarta, haverá uma redução de 6,5% na tarifa do Gás Natural Veicular (GNV) e de 18,1% no Gás Natural Comprimido (GNC). O gás fornecido para o setor industrial sofrerá baixa de 5,8%, o comercial 4,6%, o residencial 3,5%, o cerâmico e mineração 6,4%, geração distribuída 14,8%, EBVA de 6,7% e 4,6% no segmento Poder Público.

O diretor-presidente da PBGás, Jailson Galvão, explicou que com o mix de preço oriundo da aquisição de gás junto as supridoras Petrobras e Petrorecôncavo foi possível chegar a uma redução média de 6,2% na tarifa do gás fornecido para o consumidor. Ele lembrou que em decorrência da baixa na alíquota do ICMS do gás natural pelo Governo do Estado – ocorrida no início de janeiro – essa será a segunda redução na tarifa do energético na Paraíba somente este ano.

“A redução possibilitará uma queda de mais R$ 0,18 centavos, o que fará com que o GNV custe R$ 4,25 na bomba. Isso representará uma economia de aproximadamente 30% na equivalência energética do GNV em relação à gasolina e gera mais economia para motoristas que utilizam o GNV”, explicou Galvão.

Varejo e Indústria – A redução para o gás para residências, indústria, comércios também favorece o setor produtivo e de serviços, oferecendo mais vantagem econômicas para mais de 25 mil clientes.

A PBGás trabalha para a ampliação de sua rede de gás em João Pessoa e em Campina Grande para oferecer as vantagens do gás canalizado para os moradores de áreas ainda não atendidas como o Centro da Capital e de Campina Grande. Atualmente a PBGás possui 361 km de rede de gás canalizado.