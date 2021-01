PESAR Bruno lamenta a morte do deputado João Henrique, por Covid, na tarde desta terça-feira

Prefeito de Campina Grande foi colega do ex-parlamentar na Assembleia, de 2014 a 2018

O prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, divulgou nota de pesar pela morte do deputado estadual João Henrique de Sousa (PSDB), na tarde desta terça-feira, 12, por complicações causadas pela Covid-19. Henrique testou positivo para a doença em novembro passado e, nos últimos dias, diante do agravamento da doença, foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o dia 7 de dezembro.

Bruno Cunha Lima foi colega de João Henrique na Assembleia Legislativa da Paraíba, durante seu mandato na Casa, no período de 2014 a 2018. Para o prefeito de Campina Grande, o parlamentar natural de Monteiro, no Cariri paraibano, sempre marcou sua atuação pela firmeza de convicções e a defesa dos interesses de sua região.

No mesmo período em que João Henrique testou positivo para a Covid-19, em novembro último, a esposa, deputada federal Edna Henrique (PSDB), e a filha Micheila Henrique, também tiveram a confirmação da doença. O quadro do deputado, contudo, se agravou consideravelmente nos últimos dias.

Breve histórico – Oficial reformado da Polícia Militar, João Henrique é natural do município de Monteiro, no Cariri da Paraíba. Formado em Direito, o deputado já atuou como juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) e como delegado de Homicídios na Capital. Possuia larga experiência na área de Segurança Pública do Estado. Na política, sempre defendeu ações de desenvolvimentos para a sua região. Na Assembleia, João Henrique estava em seu quarto mandato.

Fonte: Codecom