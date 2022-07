Pesquisa Portal da Capital / OPUS: João lidera, seguido por Pedro, Nilvan e Veneziano

Pesquisa do Instituto Opus, contratada pelo o portaldacapital, traz os primeiros números do atual cenário da corrida eleitoral para o Governo do Estado da Paraíba. O levantamento realizou mil entrevistas e foi registrado sob o nº PB-08632/2022 – BR-01994/2022, no Tribunal Superior Eleitoral.

Os números do levantamento estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, apontam que o atual governador João Azevedo (PSB) lidera a corrida eleitoral, seguido por Pedro Cunha Lima (PSDB). Em terceiro, aparece Nilvan Ferreira (PL), seguido por Veneziano Vital (MDB) e Major Fábio (PRTB). Antônio Nascimento (PSTU) e Adjany Simplício (PSOL) não pontuaram.

Confira os números:

Os números do levantamento espontâneo, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, mostram o atual governador João Azevedo (PSB) à frente na corrida eleitoral, seguido por Pedro Cunha Lima (PSDB). Em terceiro, aparece Nilvan Ferreira (PL), seguido por Veneziano Vital (MDB) e Ricardo Coutinho (PT).

A taxa de rejeição dos candidatos apontada pela pesquisa, mostra o atual governador João Azevedo (PSB) com o maior índice, seguido por Pedro Cunha Lima (PSDB), Veneziano Vital (MDB), Nilvan Ferreira (PL), Major Fábio (PRTB), Antônio Nascimento (PSTU), Adjany Simplício (PSOL) e Daniella Ribeiro (PP).

Fonte: Portal da Capital