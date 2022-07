By

TRE-PB realizará encontro com representantes de Partidos Políticos

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) realizará encontro com os representantes dos Partidos Políticos para elucidar sobre o tema “Registro de Candidatura”.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, 15 de julho de 2022, às 10h, na Sala de Treinamento – 4º andar – do Edifício-sede do TRE-PB, situado à Av. Princesa Isabel, 201- Tambiá – João Pessoa/PB.

“O TRE/PB mantém a tradição de todas as eleições: convidar os representantes partidários para tirar dúvidas sobre o processamento dos registros de candidatura e a utilização do sistema CANDex. É uma medida que contribui para evitar erros operacionais que venham a atrasar a tramitação dos processos e, assim, promover a celeridade da prestação jurisdicional”, salientou o coordenador de Registros e Informações Processuais do TRE-PB (CRIP), Thiago Braga.

Considerando que o evento realizar-se-á na forma presencial, serão observadas as normas sanitárias expedidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de modo que apenas será permitida a participação de uma pessoa por Partido Político, e cujo acesso está condicionado ao uso de máscara de proteção.

Clique AQUI e confira a Cartilha de Registro de Candidatura 2022.