POLÍTICA – Adriano Galdino convida Romero Rodrigues para se filiar ao Republicanos

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), tornou público, nesta sexta-feira (05), o convite para que o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) se filie ao partido Republicanos.

Galdino disse que teve um almoço com o deputado Tovar Correia Lima (PSDB), aliado de Romero, e pediu para que o parlamentar tucano encaminhasse o convite ao ex-prefeito campinense.

“Já que ele vai conversar com Romero, pedi que levasse meu recado e convite. Estou convidado ele para se filiar ao Republicanos”, afirmou.

Recentemente, em entrevista à Rádio Arapuan em João Pessoa, o próprio Galdino destacou o nome de Romero como força política de Campina.

“A preço de hoje, em Campina Grande, Romero é o candidato que reúne mais apoio popular em Campina Grande. Com ou sem apoio político, Romero é o candidato com mais apoio do povo. Foi um grande prefeito”, avaliou.

Fonte:Mais PB

Fotomontagem: Reprodução Mais PB