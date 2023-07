Prefeitura de Campina Grande suspende “Saúde de Verdade” após pior avaliação da Paraíba

A Prefeitura de Campina Grande suspendeu nesta quarta-feira (05/07) a operação do sistema “Saúde de Verdade”, lançado em 2021 pelo prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) como programa que iria revolucionar a saúde municipal.

Um informe assinado pelo secretário de Saúde de Campina Grande, Gilney Porto, para unidades básicas de saúde, destaca que a partir de amanhã o município voltará a operar exclusivamente atraves do Sistema de Requlapao – SISREG, para marcação de consultas e exames da rede de atenção primaria e da rede de atenção especializada (serviços de média e alta complexidade), bem como através do Sistema PEC – Prontuario Eletronico do Cidadao, responsavel pela Produção da Atenção Primária.

A SMS esclarece as unidades que “as novas orientações necessárias oportunamente serão repassadas. Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e/ou dúvidas que fizerem necessários”.

O Sistema de Regulação – SISREG faz parte da rede de saúde do Governo Federal e tem custo zero aos municípios. Já o Saúde de Verdade é operado por uma empresa cearense, contratada pela Prefeitura de Campina Grande e não é regulamentado por Lei Municipal. Segundo um parecer do Conselho Municipal de Saúde, que recomendou em setembro de 2022 a não renovação do contrato, o “Saúde de Verdade não atente a absolutamente nada do que propôs”.

No primeiro quadrimestre de 2023, a Saúde Básica de Campina Grande foi avaliada como a pior entre os municípios da Paraíba no ranking do programa “Previne Brasil”, do Ministério da Saúde.