Presidente nacional do Podemos dá carta branca para Romero disputar a prefeitura de CG e não descarta aliança com o PSB

Presidente nacional do Podemos dá carta branca para Romero disputar a prefeitura...

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu (Podemos), afirmou nesta quarta-feira (19), que acredita que o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), deva permanecer na legenda pelo menos este ano. A presidente reforçou que o prazo que o ex-prefeito de Campina Grande tinha para trocar de legenda, se encerrou na última segunda-feira (17).

“Romero é um grande quadro, a gente tem muitas afinidades, políticas, ideológicas, de construção política. Ele dentro da bancada ganhou uma liderança muito forte, até pela experiência que ele tem”, disse a presidente.

Renata também falou sobre a possibilidade de Romero disputar a prefeitura de Campina Grande pela legenda no próximo ano e não descartou uma possível aliança com o grupo político do governador João Azevêdo (PSB).

“Essa é uma decisão local deles, o que Romero decidir para o grupo local a gente vai respeitar e apoiar”, finalizou.

A fala foi registrada no programa Correio Debate da 98FM desta quarta-feira (19).

Fonte: Política e ETC