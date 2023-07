Prefeitura de Pilões, PB, tem edital de concurso publicado com mais de 90 vagas

A prefeitura de Pilões, na Paraíba, abriu um edital de concurso público com 92 vagas para contratação imediata e seis vagas de cadastro de reserva, para diversos cargos. O edital do concurso da prefeitura de Pilões traz informações sobre inscrições, vagas e aplicação das provas. Os salários variam de R$ R$1.320 a R$ 4.864,71.

Os interessados no concurso público devem realizar a inscrição das 8h do dia 18 de julho até 23h59 do dia 20 de agosto, no site da organizadora.

Após realizar a inscrição, o candidato terá acesso ao boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição, que pode ser pago até a data de vencimento. Com a efetivação da inscrição, não será aceito pedido de alteração de cargo.

Taxa de inscrição para cargos de nível fundamental: R$ 60

Taxa de inscrição para cargos de nível médio e técnico: R$ 70

Taxa de inscrição para cargos de nível superior: R$ 90

Os candidatos também podem solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 27 de julho.

As provas objetivas para todos os cargos devem acontecer no dia 24 de setembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 6 de novembro.

Vagas disponíveis

Nível fundamental

Auxiliar de serviços

Coveiro

Eletricista

Gari

Merendeira

Motorista B e D

Servente de obras

Vigilante

Nível médio

Agente administrativo

Agente de vigilância sanitária

Agente comunitário de saúde

Auxiliar de laboratório

Cuidador escolar de alunos especiais

Monitor

Orientador social

Professor do magistério classe A – educação infantil

Técnico agrícola

Nível técnico

Técnico agrícola

Técnico em enfermagem

Técnico em saúde bucal

Técnico em laboratório

Técnico em contabilidade

Nível superior

Auditor fiscal

Assistente social educacional

Assistente social

Enfermeiro

Engenheiro agrícola

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Fiscal de tributos

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo educacional

Psicopedagogo

Professor de libras

Tradutor e intérprete de libras

Veterinário



Provas do concurso da prefeitura de Pilões

O concurso da prefeitura de Pilões se derá por meio de provas objetivas e de títulos, e prova prática para os para os cargos de operador de máquinas e motorista “B” e “D”.

As provas objetivas serão compostas de 40 questões para todos os cargos de nível médio e superior 30 questões para os cargos de nível fundamental, com cada questão contendo 5 alternativas de resposta, identificadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo correta apenas uma dessas alternativas.

Fonte g1 PB