Quina de São João iniciou apostas na última segunda-feira (22)

Cento e oitenta milhões de reais. Esse é o valor estimado do prêmio da Quina de São João. O sorteio será realizado no dia 24 de junho. As apostas para o concurso especial já foram liberadas e podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo ou pelo Portal Loterias Caixa. A aposta simples custa dois reais e cinquenta centavos.

A gerente financeira Rita de Cássia de Souza, de 59 anos, mora em Brasília e conta que sempre participa da Quina de São João. Ela, inclusive, já tem até planos caso ganhe o prêmio milionário.

“Só para poder manter a vida em ordem, viajar um pouco e ter como ajudar algumas pessoas. Acho que eu faria muita coisa por muita gente”, conta.

O prêmio não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com quatro números, e assim por diante. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, o rendimento será de um milhão de reais já no primeiro mês

As apostas podem ser feitas até seis horas da noite do dia 24 de junho. Para outras informações, acesse: www.loterias.caixa.gov.br.

Fonte: Brasil 61