Romero decreta também que expediente na Prefeitura na tarde desta segunda será facultativo

O prefeito Romero Rodrigues decidiu, além do decreto estabelecendo três dias de luto oficial no Município, por conta da morte precoce do deputado federal Rômulo Gouveia na manhã deste domingo (13), que o expediente da tarde na Prefeitura de Campina Grande nesta segunda-feira será facultativo para aquelas áreas que não funcionam no horário corrido de 7h às 13h.

A medida, segundo o prefeito, é para permitir que os servidores que desejarem, sem restrições legais do ponto de vista administrativo, comparecer ao velório e sepultamento do corpo do deputado federal, possam fazê-lo. Houve apelos de muitos servidores ao prefeito Romero para que ele autorizasse essa concessão excepcional ao funcionalismo interessado em participar das cerimônias de adeus a Rômulo Gouveia.

Fonte: Codecom