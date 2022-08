Rosa Weber nega pedido de Ricardo Coutinho e mantém inelegibilidade de ex-governador

By

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, agora pouco, a petição protocolada pela defesa do ex-governador Ricardo Coutinho (PT), mantendo a sua inelegibilidade. A defesa de Ricardo Coutinho pediu ao STF na semana passada a análise do pedido de Tutela Provisória Antecedente.

A medida busca derrubar a condenação de inelegibilidade do ex-governador pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente às eleições 2014. A condenação por abuso de poder veio somente em 2020.

Fonte: Blog do Maurílio Júnior