Redução de R$ 0,22 por litro no preço de diesel A para distribuidores

A partir desta sexta-feira (12), o preço médio da venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, redução de R$ 0,22 por litro.

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 4,87, para R$ 4,67 por litro, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos.

De acordo com a Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel.

O valor do diesel A já havia diminuído R$ 0,20 por litro na venda para distribuidoras na última sexta-feira (5), o que fez com que passasse de R$ 5,61 para R$ 5,41. Na ocasião, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passou de R$ 5,05 para R$ 4,87 por litro.

