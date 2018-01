Sábado é dia de feijoada e musica ao vivo na prévia do bloco Imprensados na sede da ACI

O bloco Imprensados vai desfilar no domingo dia 18 de fevereiro, na ressaca do Carnaval, mas antes, neste sábado dia 03, terá uma animada prévia carnavalesca na sede da ACI, com shows de Eloisa Olinto, Tony Dumond, e a banda Charanga Axé.

A festa vai começar a partir das 10hs como uma espécie de ‘esquenta’, e o evento serve para divulgar a programação oficial do bloco, convidando a população para participar da festa carnavalesca que terá uma estrutura de bar com petiscos e suculenta feijoada, que será regada a muito frevo, e quem estiver presente vai curtir o melhor das marchinhas de carnaval, axé retrô, e muita folia.

Repetindo o sucesso do ano passado, onde radialistas, jornalistas, publicitários, estudantes e amigos da comunicação estiveram numa grande e animada festa de confraternização, para 2018 o bloco Imprensados acontece como um evento inovador, sadio, seguro e muito animado, sendo mais um feito na realização dos eventos do novo formato de carnaval, planejado e coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Campina Grande.

Após anunciar o nome de Capilé, novamente no comando do desfile do Bloco Imprensados, a diretoria da agremiação também revelou a participação dos cantores Eloisa Olinto (eleita a melhor cantora de Campina Grande, pelo site de Glebson Rodrigues) e Tony Dumond, que estarão na avenida juntos com o Rei da Alegria, trieletrizando a alegria dos foliões, com ritmos para todos os gostos.

A estilosa camiseta de desfile do bloco “Imprensados” já foi apresentada aos foliões, com a assinatura da Stamp, e tem em seus destaques elementos de momo, com cores vivas, vibrantes e alegres. O kit folia, ainda com um lote promocional, até dia já pode ser adquirido.

Os associados da ACI, API, do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas terão descontos para a aquisição da camiseta de desfile do bloco, no valor de R$ 35.00, adquirindo na sede da ACI. Para os demais foliões, o valor promocional será de R$ 50.00 já garantindo o acesso durante a prévia do bloco, dia 03 de fevereiro.

Para informações adicionais basta ligar no disk-folia: 3063.2429 e 98609-5114, ou acessar o facebook @imprensadocg.

Fonte: Ascom