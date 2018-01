Liberada consulta aos gabaritos preliminares do concurso da CGM

A empresa organizadora do concurso da Controladoria-Geral do Município de João Pessoa liberou, na tarde desta terça-feira (30), a consulta aos gabaritos preliminares e às provas do certame. Os candidatos podem conferir as informações neste link, bastando informar CPF e senha.

O concurso da CGM oferece 20 vagas para os cargos de auditor municipal de controle interno – área: auditoria, fiscalização, ouvidoria e transparência com campo de atuação geral; área: auditoria, fiscalização, ouvidoria e transparência com campo de atuação infraestrutura; e área: tecnologia da informação com campo de atuação em desenvolvimento de sistemas; além de técnico municipal de controle interno – área: auditoria, fiscalização, ouvidoria e transparência com campo de atuação geral.

O maior número de inscritos foi para o cargo de técnico municipal de controle interno: 3.357 candidatos se inscreveram. Já para o cargo de auditor municipal, que conta com três especialidades, a área geral foi a mais procurada, com 2.382 candidatos inscritos, seguida pela área de infraestrutura, com 263 inscritos, e a área de Tecnologia da Informação, com 63 candidatos.

Fonte: Portal Correio