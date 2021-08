Secretário da Prefeitura de Campina Grande integra diretoria da Associação Nacional de Meio Ambiente do Brasil

Geraldo Nobre Cavalcante, da Sesuma, foi eleito Diretor de Mudança do Clima e Biodiversidade

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande (Sesuma), Geraldo Nobre Cavalcante, passa a integrar desde o último sábado, 28, a nova diretoria da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma Brasil), com atuação no biênio 2022-2024. Geraldo Nobre foi eleito para o cargo de diretor de Mudança do Clima e Biodiversidade. É a primeira vez que Campina Grande é convidada para compor a diretoria Anamma.

Além do titular da Sesuma, outro integrante da gestão Bruno Cunha Lima também fará parte da nova equipe da Anamma. Será a coordenadora Municipal de Meio Ambiente, Denise de Sena Moreira, que estará entre os coordenadores da Diretoria de Mudança do Clima e Biodiversidade.

Campina Grande, desde a gestão Romero Rodrigues e agora com o prefeito Bruno Cunha Lima, tem conquistado prêmios nacionais e o reconhecimento, pelas ações ambientais e principalmente por meio do Programa Minha Árvore, por suas ações e projetos voltados à preservação do meio ambiente.

Segundo o secretário Geraldo Nobre, os programas Minha Árvore e o Recicla Campina, desenvolvidos pela Prefeitura de Campina Grande por meio da Sesuma, foram fundamentais para a cidade ser contemplada com dois cargos nesta entidade nacional.

“Hoje Campina Grande respira um ar mais puro, com a plantação de quase 30 mil árvores por meio do Projeto Minha Árvore. E com o Recicla Campina estamos dando destino correto a produtos recicláveis. Isso chamou a atenção da Anamma e é motivo de orgulho e satisfação ter sido convidado para dar nossa contribuição”, declarou Geraldo Nobre.

Nova Diretoria

A nova diretoria da Anamma será conduzida, no próximo biênio, pelo secretário de Meio Ambiente de Pilar (Alagoas), Marçal Cavalcanti, também eleito no último sábado, 28. Para Marçal Cavalcanti, este é o momento do bom diálogo, da retomada do fortalecimento da agenda ambiental. “Com grandes nomes da governança ambiental, presentes na Anamma, é certo que a associação representa a governança ambiental local no Brasil e projeta-se ao mundo pela dimensão dos trabalhos historicamente realizados”, ressaltou.

Fonte: Ascom