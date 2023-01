Tarifa de água tem aumento de 5,10% para consumidores da Paraíba

A tarifa de água da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa) terá aumento de 5,10% a partir deste domingo (29). A mesma porcentagem será aplicada no reajuste das multas.

A mudança afetará consumidores das classes Residencial, Comercial, Industrial e Público. Apenas os consumidores beneficiados pela Tarifa Social não terão mudança na cobrança.

O reajuste tinha sido aprovado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB) no fim de dezembro do ano passado e publicado no Diário Oficial do Estado.

Valores mínimos

Com o reajuste, os valores mínimos da fatura (para consumo até 10 m³), que inclui a taxa de esgoto, ficaram os seguintes: