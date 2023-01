Vereador é preso em João pessoa por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma

By

Um vereador do município de Alagoinha foi preso pela Polícia Civil da Paraíba, no domingo (29), após efetuar oito disparos de arma de fogo em frente ao condomínio de luxo onde mora, no Altiplano, em João Pessoa.

Virginio Pontes foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, disparos em via pública e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a polícia, a pistola apreendida é uma calibre 380, mas o vereador não tem autorização ou registro legal para portar a arma.

Durante as diligências, ele tentou se esconder no apartamento em que mora, mas foi alcançado pelos policiais.

O vereador foi encaminhado à Central de Polícia Civil, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.

Fonte: Edna Soares