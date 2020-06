By

UEPB deve retomar atividades com aulas remotas, afirma reitor

A Universidade Estadual da Paraíba deverá adotar plano de aulas remotas para os seus cerca de 20 mil estudantes dos seus oitos campi. A informação foi adiantada pelo reitor da instituição, professor Rangel Júnior, em entrevista em entrevista nesta segunda-feira(08) à imprensa.

O reitor disse que a reunião por videoconferência com os diretores e coordenadores de centros para avaliar essa possibilidade vai acontecer hoje e terá como propósito principal evitar prejuízo maiores aos alunos que estão sem atividades há quase três meses devido a pandemia da Covid-19.

– Se decidirmos pela realização das aulas online iremos usar todas as ferrmentas e tecnologias digitais e da comunicação disponíveis. Isso é tarefa fácil -, enfatizou Rangel.

No decorrer dessa semana, o reitor deverá anunciar oficialmente a retomada das atividades na UEPB de forma remota, que, eventualmente, deverá acontecer no início do mêss de julho.

Fonte: Boa Notícia PB e Boa Notícia no Rádio