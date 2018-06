UFCG abre concurso para professor na área de Imunologia Clínica

Vaga é para o campus sede. Inscrições vão de 20 de junho a 13 de julho

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus sede, lançou edital de concurso público de provas e títulos para contratação de um professor na área de Imunologia Clínica. As inscrições têm início no dia 20 de junho e seguem até 13 de julho. O candidato selecionado irá ingressar como professor auxiliar, cumprindo uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Para concorrer à vaga, o interessado precisa ter graduação em Medicina e Residência Medica em Clínica Médica ou Pediatria Geral e Residência Médica em Alergia e Imunologia Clínica e Titulo de Especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

As inscrições custam R$ 75. Os interessados deverão pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), preencher o requerimento de inscrição disponível no edital e se dirigir, juntamente com a documentação exigida, ao Protocolo Geral da UFCG, no campus sede. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Não serão aceitas inscrições por via postal.

O concurso compreenderá três fases seguintes: prova escrita, prova didática e exame de títulos, todas de caráter eliminatório. As etapas serão realizadas entre 20 e 24 de agosto. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 24 de agosto. A remuneração total, com a retribuição por titulação, soma R$ 2.425,37.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2101.5590.

Confira o edital.

Fonte: Codecom