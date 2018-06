Combustível gasto na CMCG daria para ir e voltar de São Paulo duas vezes por mês

By

egundo dados do Sistema Online do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Sagres) a Câmara Municipal de Campina Grande gastou mais de R$ 25 mil em gasolina, durante oito meses.

O Sagres informa que no ano passado, a CMCG locou dois veículos, a partir do segundo semestre, sendo um 1.0 e o outro 1.6, além de ter comprado uma moto também em 2017.

Juntos, os aluguéis dos carros custam ao erário uma quantia de R$ 3.960 mensais. Ao longo dos oito meses, os custos somaram uma despesa total de R$ 31.680 para os cofres públicos.

Ainda de acordo com o Sagres, a Câmara de Campina Grande gastou, durante seis meses, o total de R$ 25.079,14 para abastecer os três veículos a serviço do Poder Legislativo.

Os gastos mensais apresentaram as seguintes cifras: em julho, R$ 4.205; agosto, R$ 4.083; setembro, R$ 4.222; outubro, R$ 4.254, novembro, R$ 4.310 e dezembro, R$ 4.003.

Um cálculo feito pela equipe da Rádio Campina FM levantou que a média semanal do consumo, levando em consideração os dias úteis, é de R$ 1 mil, com média diária de R$ 200, e de 50 litros de combustíveis por dia para cada carro.

Se os mesmos fizessem pelo menos R$ 10 km por litro, rodando dentro da cidade, há uma capacidade de 500 km por dia, o que dá 2.500 km por semana e 10 mil km por mês.

Levando em consideração esse princípio, o consumo de combustível da Câmara de Campina seria suficiente para ir e voltar de São Paulo duas vezes por mês, para ir e voltar de Manaus, uma vez por mês, e ir e voltar de João Pessoa, pelo menos duas vezes por dia.

*Informações da Rádio Campina FM

Fonte: Paraíba Online