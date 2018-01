UFCG lança concurso para professor; veja edital

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou, nesta terça-feira (30), um edital de concurso público de provas e títulos para selecionar um professor na área de Anatomia Humana para o curso de Enfermagem do Centro de Formação de Professores (CFP), campus de Cajazeiras. As inscrições começam nesta quinta-feira (1°) e seguem até o dia 28 de fevereiro. Veja o edital.

O candidato selecionado irá ingressar na carreira de Professor Adjunto e terá que cumprir uma carga horária de 20 horas semanais. A remuneração é de R$ 3.377,45, com a retribuição por titulação.

Para concorrer à vaga, o interessado precisa ser graduado em um dos seguintes cursos da área de Saúde: Enfermagem, Ciências Biológicas, Farmácia, Medicina, Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física ou Biomedicina. É necessário, ainda, ter doutorado em Anatomia Humana ou áreas afins.

As inscrições custam R$ 150 e podem ser feitas presencialmente, por procuração ou via postal. Os interessados deverão pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) no prazo e valor estipulados, preencher o requerimento de inscrição disponível no edital e se dirigir, juntamente com a documentação exigida, à Secretaria do CFP, no campus Cajazeiras.

Fonte: Ascom