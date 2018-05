UFCG oferta 25 vagas para especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento no Semiárido

Inscrições serão realizadas de 21 de maio a 22 de junho

O Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras, está ofertando 25 vagas para o curso de especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento no Semiárido.

Podem participar da seleção graduados ou com previsão de conclusão até agosto de 2018 em cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser realizadas de 21 de maio a 22 de junho no Protocolo do CFP. Deverão ser entregues pelo candidato: formulário de inscrição, uma foto 3×4, cópias da identidade, diploma de graduação ou atestado de conclusão, histórico escolar e Currículo Lattes com documentação comprobatória.

A seleção será composta por prova escrita, a ser aplicada no dia 13 de julho, e avaliação do currículo. O resultado final será divulgado no dia 10 de agosto e o início das aulas está previsto para começar no dia 20 de agosto.

Para mais detalhes e informações, acesse o edital.

Fonte: Ascom