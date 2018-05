UFCG abre concurso para professor na área de Sociologia em Sumé

Inscrições vão de 23 de maio a 23 de junho. Vencimentos somam R$ 9.585,67

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Sumé, lançou edital do concurso público de provas e títulos que irá contratar um professor na área de Sociologia. As inscrições têm início na próxima quarta-feira, dia 23 de maio, e seguem até o dia 23 de junho. O candidato selecionado irá ingressar na carreira inicial de professor adjunto, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva (DE).

Para concorrer à vaga, o interessado precisa ser graduado em Ciências Sociais ou áreas afins, com doutorado equivalente ou em Sociologia. As inscrições custam R$ 150. Os interessados deverão pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), preencher o requerimento de inscrição disponível no edital e se dirigir, juntamente com a documentação exigida, ao Protocolo Setorial do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA). O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O concurso compreenderá três fases seguintes: prova escrita, prova didática e exame de títulos, todas de caráter eliminatório. As etapas serão realizadas de 18 de julho a 3 de agosto. A prova escrita terá duração de quatro horas e consistirá na dissertação do tema sorteado a partir do programa divulgado no edital. Os vencimentos totais, com a retribuição por titulação, somam R$ 9.585,67.

Confira o edital.

Fonte: Ascom